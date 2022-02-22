一技走天涯时代已过 陈振声：职场人士须提升技能

（早报讯）一技之长走天涯的时代已经过去，成年工作人士目前所掌握的技能或无法满足未来所需，企业和员工有必要持续通过再培训与提升技能，应付多变的职场环境。

教育部长陈振声说，各种技能有效期不断缩短，如今拥有职场所需技能比入对行更为重要，由于每个行业有起有落，政府无法保障每个职业，但一定要保护员工，最好的办法就是让员工掌握所需技能。

陈振声今早（2月22日）出席新科物流（ST Logistics）与本地四所高等教育学府及培训机构签署谅解备忘录仪式并致辞时指出，我国教育和培训体系在培养社会所需人才方面，有两大目标，即正确开始和稳步前进，要达成两大目标需要多管齐下落实五个措施，其中一个就是进入职场后也要持续学习，向上提升。

部长强调，除了员工改变思维，在整个职业生涯中都愿意持续学习和提升技能，企业也应适时投资在员工身上。

“员工提升技能须与公司转型同步进行，如果公司没提供机会让员工应用所学，员工就比较少有动力去提升技能。”

在提升成年工作人士方面，本地高等教育学府可协助再培训员工。与此同时，也要加强和扩大适合成人学习者的教学能力和培训方法。

“我们提供培训，让每个人不仅拥有当前工作所需的技能，也有更多额外的技能，为下一份工作做好准备。”

另一方面，为鼓励员工持续学习及提升技能，新科物流首席执行官罗甘纳登（Loganathan Ramasamy）宣布将从下月起落实奖励计划，完成指定课程且将所学应用在工作上的员工，每月可获65元至225元不等的技能津贴。

新科物流预计每年发出170万元提供津贴，公司1100名员工中，多达70%员工可从中受惠。