本地新疫苗生产设施开始施工 日后可为新型病毒研发和生产疫苗

（早报讯）生物制药公司Hilleman Laboratories在我国设立的疫苗生产设施建筑工程正式施工，预计将在2023年初全面投入运作，设施主要生产疫苗与生物制剂的早期产品，在出现新型大流行病时也可立即转为生产疫苗供本地使用。

贸工部长颜金勇今早（2月22日）为Hilleman Laboratories位于德普路138号四楼，占地3万平方英尺的良好生产规范（cGMP）设施主持施工仪式。设施将与公司位于启奥城（Biopolis）的创新研发设施相辅相成，供应疫苗和生物制剂第二阶段临床试验所需的材料。

Hilleman Laboratories是美国药剂巨头默沙东（Merck）和英国惠康基金会（Wellcome Trust）联合成立的合资公司。公司也预计将在下来五年内投入近8000万元加强设施运作和研发能力。

公司指出，新中心将为新加坡和中低收入国家研发既高价值又负担得起的疫苗及生物制剂。这是本地首个能同时生产疫苗及生物制剂、以及药品和药品成分的设施。设施也能随时进行重组以生产其他产品，包括在大流行病时期生产和研发新疫苗。

Hilleman总裁拉曼·拉奥（Raman Rao）说：“我们将以新加坡作为总部，与疫苗研发领域的伙伴建立强大的合作关系。我们也致力于协助本地提升研发疫苗和生物制剂的能力，增强新加坡对具有潜力成为大流行病疾病的防卫。”

他受访时解释，过去公司密切关注于研发针对特定病原体的疫苗，包括霍乱和轮状病毒。新设施则让公司能扩大研究范围，包括研发新的疫苗技术和新产品，在出现新型病毒时能快速研发对应的疫苗。

一旦新加坡出现可能成为大流行病的新型病毒，当局可直接启动设施对新型病毒的疫苗进行研究和生产，并且紧急批准这一款疫苗的使用。