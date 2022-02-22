莱佛士教育五董事被捕 各3万元保释

（早报讯）莱佛士教育（Raffles Education）五名董事和管理人员已被警方通知正式逮捕，包括集团主席兼总裁周华盛和首席独立非执行董事林孝德，这五人的保释金各3万元。

莱佛士教育周一（2月21日）深夜透露，事关新加坡金融管理局（MAS）和商业事务局（CAD）调查公司就马来西亚的艾芬银行（Affin Bank）对莱佛士教育旗下马国子公司的索偿的披露，有关子公司包括Raffles K12公司和Raffles Iskandar公司。

莱佛士教育在去年10月透露被调查的消息，目前调查还在进行中。其他三名被通知正式逮捕的董事是：非独立非执行董事何军、独立非执行董事黄光明以及上述两家马国子公司的董事兼主要管理层人员郑瑾莲。郑瑾莲也是周华盛的妻子。

本周一披露消息时莱佛士教育也指出，据公司了解，这五人都没有被指控任何罪行，逮捕他们也不一定意味着将来会有任何进一步的行动或指控。此外，公司了解到，他们在保释方面没有受到任何条件或限制，除了例行到商业事务局的办公室协助正在进行的调查之外。他们只要事先取得许可，便可以出国旅行。他们已经并将继续在调查中与当局充分合作。正如之前所宣布的，他们都承诺将向公司通报正在进行的调查和随后的发展。

这五人仍将继续担任董事和/或执行人员的职务。莱佛士教育董事会提名委员会认为，在进行中的调查将不会影响他们五人履行职责的能力，公司的运营和日常管理也没有受到调查活动的影响。

去年5月27日，马来西亚艾芬银行入禀当地高庭，起诉莱佛士教育及两家子公司债务违约，并追讨总额4亿1000万令吉（1亿3100万新元）被拖欠的款额。但莱佛士教育当时并没公开披露此事，直到去年7月被当时的第二大股东黄鸿年发公开信揭露此事及批评，并抄送新交所监管公司（SGX RegCo）。莱佛士教育董事会后来回应表示，公司认为艾芬银行的法律诉讼“注定会失败”（bound to fail），因此没必要做出披露。此事闹了几个月后，莱佛士教育遭到新加坡金融管理局和商业事务局的调查。

自被索偿欠款的事曝光以来，莱佛士教育的股价已从之前的16分暴跌至一度仅5.8分，目前为7分。

莱佛士教育昨夜在披露时重申，董事会认为并继续坚持的立场是，艾芬银行提起的诉讼缺乏理据。事实上，艾芬银行随后于2021年8月23日提交了中止诉讼通知。