好事成双 逾500对新人2月22日注册结婚

（早报讯）2月22日恰逢正月廿二星期二，有着好事成双的美好寓意，超过500对新人选择在这个特殊的日子喜结连理，更有人提早一年预约这天注册结婚。

新娘何丽红（28岁，工程师）喜欢“22022022”数字的和谐，以及对称的美感，因此去年2月22日半夜12时就上网预约这天进行宣誓仪式。

何丽红今早与认识八年的男友陈锐轩，在家人的见证下约定终生。（王彦燕摄）

今早，她穿着一袭白色长裙，与认识八年的男友陈锐轩（30岁，公务员）在家人的见证下约定终生。

何丽红受访时难掩喜悦之情，说：“我觉得结婚很好玩，想再结一次！当然是跟同一个人。”

今天的日期“22022022”暗藏玄机，它是一种回文（palindrome），正读反读都一样。这串数字也是双向字（ambigram），以七划管的形式展示时，倒转过来会发现是相同的一串数字。

同为33岁的工程师夫妇杨雪伶和甘宝强早在前年就决定好今天注册结婚。

甘宝强说，他于2019年求婚，原本想在接近预购组屋竣工的日期才进行宣誓仪式，不过疫情来袭使竣工日期延迟一年至明年11月，因此他们索性挑个容易记的好日子注册。

为存下新屋的装修费，两人的婚礼一切从简，宣誓仪式后双方家庭共12人到酒店分三桌吃饭，就算是他们的“婚宴”。

没有了敬茶仪式，杨雪伶的母亲林玉美（64岁，餐饮业人员）就在婚姻注册局拿出准备好的金项链，为女儿和新女婿戴上。

爱情长跑约17年的邓顺甄（33岁，行政人员）和林勇添（33岁，自雇人士）则签订了婚礼摄影配套，来记录这特殊的一天。

爱情长跑约17年的邓顺甄（右）和林勇添签订了婚礼摄影配套，来记录这特殊的一天。（王彦燕摄）

巧的是，邓顺甄在婚姻注册局外遇到了同样今天注册结婚的朋友。

邓顺甄说，她们也是通过婚礼相识的，当时两人同为伴娘。“碰到熟人我觉得很开心，也太巧了吧！”