A水准会考及格率达93.5％ 2006年更新课程以来第二佳

（早报讯）我国学生在2021年A水准会考成绩的及格率达93.5％，比前年略低0.1个百分点。本届毕业生的两年初级学院课程都是在冠病疫情下完成，不过去年的成绩是自2006年A水准课程更新以来的第二佳表现。

A水准会考成绩今天（2月22日）放榜，根据教育部文告，1万1070名考生中，有1万零353人考获至少三科主修（H2），以及理解与写作（General Paper）或知识探索（Knowledge and Inquiry）及格，占考生总数的93.5％。

过去五年来，我国学生在A水准会考的及格率都保持在93％及以上。去年的成绩也是自2006年A水准课程更新以来的第二佳及格率，比前年的93.6％最佳纪录略低0.1个百分点。

从2006年起，A水准课程更新让学生修读副修（H1）、主修（H2）和深广主修（H3）科目。学生必须修读至少三个H2水平和一个H1水平的科目。

一些学校也发文告肯定学生的优越表现，同时重点表扬毕业生在疫情的重重挑战下学习并应考所体现出的韧性。

莱佛士书院98％获至少三科主修

莱佛士书院指出，1175名考生中，98％考获至少三科主修（H2），以及理解与写作或知识探索及格。另外，有61％考生至少三科主修考获特优。学生平均取得的大学入学分（简称UAS）是85分，32％获满分90分。

华侨中学透露，有超过六成学生至少三科主修考获特优。30％学生取得满分90分的大学入学分，平均的大学入学分则是85.2分。学生在理解与写作、H2美术、H2中国通识（华文）、H2华文与文学，以及H2英文与语言学，也是历年来最佳表现。

有意报读大学的学生可查阅各大学网站，上网提呈申请。想在今年4月到理工学院进修的学生可从即日起至3月7日开始报名，有意在今年10月入学的学生则可从8月开始报名。符合条件的学生在理工院可免修部分单元，有望提早一年毕业。

学生如果需要教育与职业规划方面的建议，可向教师或教育与职业辅导员咨询。

学生也可联络教育部的教育与职业辅导中心，与辅导员预约时间。此外，学生可上MySkillsFuture网站（https://go.gov.sg/mysfpreu），查询教育与职业方面的信息。