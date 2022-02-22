访客未扫描登记 公寓保安扮警勒索

访客未扫描SafeEntry登记，公寓保安竟趁机索贿，谎称是警方卧底，若不给1万元就诬陷对方非法闯入公寓，还在厕所和学生胡搞。

来自马来西亚的甘尼桑（33岁）昨天（2月21日）下午被控三项控状，包括勒索、企图索取贿赂，以及假冒警察的罪行。

贪污调查局昨天发布文告，指被告是Metropolis Security Systems有限公司的高级保安人员，案发时被派到位于西海岸弯（West Coast Crescent）的SeaHill公寓工作。

根据控状，去年10月19日，一名男子在进入公寓时，没有使用合力追踪应用程序扫描SafeEntry访客登记系统，被告便趁机索贿。

被告谎称是高阶级的警方卧底，诬赖对方违法进入公寓、与学生在公寓厕所内胡搞，企图向他勒索1万元，还扬言若不交钱就会对男子展开调查。

没有代表律师的被告通过通译员说，他错在“通过WhatsApp与对方沟通”，他也承认回复（对方简讯），但并没有收到任何的钱。

当被问及是否有意认罪时，被告说还未做好认罪的准备，案展3月23日进行审前会议。

法官批准被告以2万元保释。

贪污调查局在文告中强调，新加坡对贪污行为采取零容忍态度。一旦行贿罪名成立，可被判罚款最多10万元，或坐牢最长五年，或两者兼施。

勒索罪名一旦成立，可被判坐牢至少两年，最长五年，以及鞭刑。假冒警察罪，则可被判坐牢长达六个月，或罚款最多2500元，或两者兼施。