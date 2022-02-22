为还赌债骗五熟客17万元 前财务顾问监30个月

赌瘾戒了又复发，华侨银行前财务顾问为偿还赌债，以高利率的定期存款为饵，骗五熟客17万元，法官指他故意挑选顾客行骗，判他入狱30个月。

被告许伟杰（译音，34岁）面对20项控状，包括欺骗罪、抵触贪污、贩毒和严重罪案法令（CDSA）以及报假案等。他早前承认其中七项，余项交由法官下判时一并考量。

法官昨日（2月21日）下判时指出，被告背叛了顾客的信任，也滥用他职位所给予的权利欺骗顾客。

法官也表示，被告故意挑选对科技不精通的顾客下手，行为更是恶劣。

案情显示，被告于2015年10月6日至2018年4月1日，在华侨银行当财务顾问，职责包括售卖保险以及投资产品，并协助顾客在银行开户头。

被告生性烂赌，原本戒赌约四年，又在2017年9月开始赌博，导致他在一个月内欠下赌债。

为了还债，被告策划从五名熟客身上骗取共17万元，他挑选比较不会用电子产品或细读文件的顾客，而受害的5人中，有三人年龄逾60岁。

被告事后以高达8.88%或11.88%利率的定期存款来吸引顾客，骗取他们签下转账表格，却把钱转入被告友人的户头，再撒谎让友人把钱转回自己的户头。

直到2018年4月9日，一名受害人到银行取出定期存款，才得知钱都汇入他人银行户头，随后银行职员报警。

昨日，被告母亲和几名亲友也出庭，被告听闻判刑后，申请和母亲说几句话。