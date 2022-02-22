警方展开全岛扫荡行动 89男子涉非法赌马受查

（早报讯）警方上周展开突击行动，捣毁全岛多个非法赌马活动的地点，89名涉案男子正协助调查。警方也在行动中起获逾3万元现金、多台手机，以及用来记录投注的文件。

根据警方今天傍晚（2月22日）发布的文告，从2月14日至20日，刑事侦查局和七大警署的执法人员，在全岛多处，包括勿洛、庙弯、马西岭、裕廊西、直落布兰雅弯、大巴窑等地，针对非法赌马活动联手展开扫荡行动。

89名涉嫌参与非法赌马活动的男子，年龄介于34岁至87岁。警方也在扫荡行动中起获超过3万元现金、多台手机以及用于记录投注的文件。

初步调查显示，89名涉案男子包括非法收注者、跑腿及赌客，其中10人在远程赌博法令（Remote Gambling Act）下被调查。案件的调查还在进行中。

根据赌注法令（Betting Act），任何人向非法收注者下注，一旦罪成，可被罚款高达5000元，或坐牢最长6个月，或两者兼施。非法赌博业者若罪成，可被判介于2万元至20万元的罚款，或坐牢最长五年。

根据远程赌博法令，参与远程赌博者一旦罪名成立，将面对最高5000元的罚款，或最长6个月监禁，或两者兼施。提供远程赌博服务者若罪成，可被判2万元至20万元的罚款，或坐牢最长五年，或两者兼施。