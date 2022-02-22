我国新增2万6032起冠病病例 一天增幅近一倍

（早报讯）本地今天（2月22日）新增2万6032起确诊病例，比昨天新增的1万3623起激增1万2409人，增幅近一倍。

根据卫生部网站今晚（2月22日）更新的数据，本地再有四人因冠病并发症逝世，累计死亡病例为956人。

截至今天中午，本地有1608名病患因冠病住院，比前天多了两人。需要输氧的病患则有190人，同昨天相比少了八人，在加护病房治疗的病患则从44人增至46人。

今天新增的2万6032起确诊病例中，3327起病例通过核酸检测（PCR）确诊，其中3096起是本土病例，231起从境外输入。

通过抗原快速检测（ART）确诊的病例有2万2705起，包括2万2635起本土病例和70起输入病例。病患经医生评估为低风险，症状也较轻微。

不过，每周社区病例增长率有所下滑，从昨天的1.62跌至今天的1.57。

过去一天有1万7163人出院或完成隔离。

截至昨天，全国人口中的91％已完成基本疫苗接种程序，66％已注射追加剂。

随着更多人完成疫苗接种和注射追加剂，过去28天确诊的29万3732起病例中，99.7％无症状或只有轻微症状，0.2％需要输氧，0.04％在加护病房，0.03％病逝。

截至今天中午，本地确诊病例累计达62万2293起。