为应对冠病病例激增 PHPC诊所将延长营业时间

（早报讯）我国昨天（2月22日）新增超过2万6000起冠病病例，为保障医疗体系的收治能力，卫生部将延长公共卫生防范诊所（PHPC）的营业时间，并在综合检测中心提供远程看诊服务。

卫生部昨晚发文告说，奥密克戎疫情导致社区病例持续激增，这波疫情料需数周触顶后才会消退。虽然需输氧和住进加护病房的病患不多，但医院病床需求激增。医院、综合诊疗所和全科诊所非常忙碌，医护人员也承受着巨大压力。

为确保医疗资源预留给重症病例和弱势病患，当局吁请公众只在紧急情况下才前往医院急诊部求医。包括儿童在内的非紧急病患，将转到紧急护理诊所或基层护理诊所接受进一步评估。

雇主也不应要求确诊员工出示病假单或康复证明，员工可提交检测结果的照片或自行检测的视频作为确诊证明。

卫生部指出，一些病患想获取官方确诊记录，是为了豁免接种冠病疫苗追加剂。虽然已完成接种者在染疫后可豁免接种追加剂，但当局仍鼓励他们接种，以获得足够的保护力。

冠病疫苗专家团早前建议，在染疫后的三个月接种追加剂效果会更佳，但在染疫后的28天注射追加剂也是安全的，因此接种中心允许已接种的确诊病患在染疫后的28天注射追加剂，不必等三个月。

另一方面，为缓解私人诊所的看诊压力，从2月25日至3月10日，卫生部将延长公共卫生防范诊所（PHPC）的营业时间。一些指定PHPC诊所平日将营业至晚上11时。至于周末，星期六和星期天将营业至下午2时至5时，晚上则营业至11时。

一些指定综合诊疗所也会在星期六下午和星期天早上营业。公众可上网flu.gowhere.gov.sg查询延长营业时间的诊所名单。

2月26日起，有症状的冠病患者周末到综合检测中心受检，也可接受远程看诊服务，如有需要，医生也可以开药。这段期间的远程看诊和检测费用将由政府全额承担。公众可上网go.gov.sg/ari-weekend-testing，预约综合检测中心的远程看诊和急性呼吸道感染检测服务。

公众也可通过远程医疗服务业者，与医生进行线上咨询。除了远程看诊服务，这些业者也可安排专人线上监督病患自行做抗原快速检测（ART）。

卫生部说，将竭尽所能支持医疗业者，包括扩充医院的收治容量，尽可能安排适合的病患转到冠病治疗设施，把病患分散到私人医院，以及允许疗养院的年长住户原地康复。

卫生部长王乙康前天也致函所有公共医院和综合诊疗所的医护人员，感谢他们在前线抗疫的努力。他在信中提到，在保健服务雇员联合会的要求下，医护人员这段期间的病假将计为住院假。

为应对人手短缺问题，卫生部也已动员医疗护理志愿团队（SG Healthcare Corps），并获得新加坡武装部队医务兵的支援。

王乙康在信中说：“若新加坡与其他国家一样，下来数周确诊病例应该会减少，甚至急速下降。”