华侨银行去年净利上扬35％至48.6亿元

（早报讯）尽管利率走低导致净利息收入下滑，非利息收入的强劲增长和准备金更低，推动华侨银行（OCBC）去年全年净利同比上扬35％至48亿6000万元。

集团第四季净利则下滑14％至9亿7300万元。该季度的营运成本上升15％，主要是与策略性扩充和业务增长相关的员工成本增加，并且少了政府的雇佣补贴。

华侨今天（2月23日）开市前发布第四季和全年业绩。

集团董事会建议配发每股28分的年终股息，全年每股派息53分，恢复至2019财年疫情前的水平。2021财年的全年每股派息高于2020财年的31.8分。

集团去年全年净利上升，主要是非利息收入同比上扬14％至47亿4100万元，刷新历来纪录。其中，交易量提高和客户活动增加带动收入广泛增长，净收费收入上升12％至22亿5000万元的新高。财富管理收费首次突破10亿元。

另一方面，集团的净利息收入下跌2％至58亿5500万元。尽管平均资产余额上升3％，但净利息收益率下滑了7个基点。

与此同时，集团去年拨出的准备金减少57％。

华侨银行集团行政总裁黄碧娟在文告中说：“展望接下来，我们对营运环境改善持谨慎乐观的态度。我们将执行长期目标，完善我们的策略性工作，以便抓紧亚洲增长带来的机遇和疫情推动的经济、社会和结构性趋势。”