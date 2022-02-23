（早报讯）随着乌克兰地缘政治紧张局势升温，市场衡量西方国家对俄罗斯的制裁措施范围，美国纽约股市三大股指的期货目前回升0.45％至0.77％。悉尼和首尔股市今早（2月23日）开市分别回涨0.47％和0.41％。股指期货显示，亚太其余股市将涨跌不一。

新加坡海峡时报指数昨日跌35.78点或1.04％，闭市报3400.58点。纽约隔夜股市的道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数昨日分别跌1.42％、1.01％和1.23％。

周三可关注的股票：

1.胜科工业（Sembcorp Industries）截至去年12月底集团下半年净利同比增加18％至2亿3300万元。集团下半年营收同比增加59％至45亿零500万元。董事会建议在5月10日派发每股3分的年终股息，加上之前派发每股2分的中期股息，全年派息为每股5分，和前年一样。股票注册截止日期是4月27日。

胜科工业昨日股价跌0.79％，闭市报2.51元。

2.丰益国际（Wilmar International）昨日闭市后发布业绩，集团去年下半年净利同比增加23.4％至11亿3948万美元（约15亿3500万新元）的新高，营收同比上扬30.1％至362亿5920万美元。集团全年净利增加23.2％至18亿9040万美元的新高，营收扬升30.2％至657亿9360万美元。

集团业绩报捷主要是因为饲料与工业产品，以及种植与制糖业务去年下半年的表现强劲。董事会建议在5月6日派发每股新元10.5分的终期股息，股票注册截止日期是4月27日。集团全年股息因此达到新元15.5分。

丰益国际昨日股价跌1.28％，闭市报4.62元。

3.新加坡置地（Singapore Land Group）昨日闭市后发布业绩，集团去年下半年净利同比大增92％至2亿3900万元，因子公司投资房地产的公允价值收益以及一次性的脱售收益带动。集团下半年营收跌6％至3亿1490万元，因住宅项目珊顿云尚（V on Shenton）销售的单位减少。董事会建议派发每股3.5分终期股息，和前年一样。

新加坡置地昨日股价跌0.39％，闭市报2.58元。

4.APAC产业（APAC Realty）昨日闭市后发布业绩，集团下半年净利同比大增111％至1827万元，每股盈利为5.16分，营收上扬71.5％至3亿8132万元，这主要由房地产经纪及相关服务的业务带动。董事会建议在5月10日派发每股4分的终期股息，股票注册截止日期是4月29日。

APAC产业昨日股价跌0.77％，闭市报0.645元。

5.快捷达环球（Aztech Global）昨日闭市后发布业绩，集团去年下半年净利同比增5.3％至4797万元，营收增5.5％至3亿7466万元。集团全年净利因此劲扬33.5％至7438万元的新高，营收上扬28.9％至6亿2436万元。董事会建议在5月18日派发每股5分的终期股息，股票注册截止日期是5月9日。

快捷达环球昨日股价跌2.66％，闭市报0.915元。

6.立合斯顿控股（Riverstone Holdings）昨日闭市后发布业绩，集团去年下半年净利同比跌26％至3亿7716万令吉（1亿2122万新元），营收同比跌12％至10亿6296万令吉。董事会建议在5月18日派发每股10仙的特别股息和每股28仙的终期股息，股票注册截止日期是5月9日。全年股息因此达到48仙。

立合斯顿控股股价昨日跌3.29％，闭市报0.735新元。

7.达辉（Delfi）昨日闭市后发布业绩，集团去年下半年净利同比大增155％至1698万美元（2280万新元），营收增3.5％至1亿9464万美元。集团全年净利因此劲扬67.5％至2927万美元，营收增5.2％至4亿零513万美元。董事会建议在5月13日派发每股新元1.44分的终期股息和每股新元0.64分的特别股息，股票注册截止日期是5月4日。

达辉的股价昨日持平于0.75新元。

8.泛联集团（Pan-United）昨日闭市后发布业绩，集团去年下半年净利同比大增至1173万元，前年下半年净利仅76万元。集团下半年营收同比增45％至3亿1029万元。集团全年净利大增至1869万元，前年下半年为104万元。集团全年营收增45％至5亿8687万元。董事会建议在5月13日派发每股1.1分的终期股息，高于前年的0.8分终期股息，股票注册截止日期是5月4日。

泛联集团昨日股价涨2.90％，闭市报0.355元。

9.力宝商产信托（Lippo Malls Indonesia Retail Trust）昨晚发布业绩，信托去年第四季每单位派息9分，高于前年第四季的4分。信托第四季总营收同比大增86.2％至5092万元，净房地产收入大增至2940万元，前年第四季为1060万元。

力宝商产信托昨日股价跌1.89％，闭市报5.2分。

10.新加坡医疗集团（Singapore Medical Group）昨晚发布业绩，集团去年下半年净利同比增59.6％至842万元，营收增5.7％至5116万元。集团全年净利因此劲扬78.8％至1561万元，营收上扬15.5％至1亿零84万元。董事会建议派发每股0.65分的终期股息和每股0.25分的特别股息。

新加坡医疗集团昨日股价跌1.56％，闭市报0.315元。