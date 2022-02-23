新电信宣布重新发展乌节电信中心 成本估计20亿元

（早报讯）新电信集团（Singtel）宣布委任发展商联合重新发展它位于乌节路地带的地标性建筑电信中心（Comcentre）总部大厦，总开发成本估计20亿元。

文告说，这座新一代的未来智能大厦，将融合最新的可持续设计和数码科技，除了是新电信的现代化新总部，也将为其他租户提供先进和优化的混合式工作场所。

这个重建计划将把电信中心地段的潜力最大化，提高建筑效率，以期释放出这个房地产的价值。重建计划的总开发成本，包括土地成本，估计超过20亿元。作为资本回收战略的一部分，新电信将把电信中心剥离给与指定发展商组成的合资公司，并持有该合资公司的多数股权。

作为这个新发展项目的主要租户，新电信将占用约30％的楼面。剩余的楼面将出租给在乌节路中心地带寻找现代办公室的租户。从长远来看，这将为本集团带来经常性的收入来源。

根据设计理念、资产评估和业绩记录的质量，两个发展商已在第一阶段招标中入围。招标过程将于3月结束，新电信预计将在5月前委任有关发展商。

电信中心大厦自1979年以来一直是新电信的总部，其占地面积为1万9252.6平方公尺。它是新加坡第一座在屋顶上安装微波天线的摩天大楼，用于向新加坡及其周边岛屿传输信号。

新的电信中心大厦预计总建筑面积超过11万平方公尺，包括甲级办公楼、零售部分和新电信现有的乌节交换中心（Orchard Exchange），其中包括关键的电信基础设施。该项目计划与周围的邻里地区很好地融合在一起，并将满足未来与索美塞地铁站地下连接。新电信还获得了新加坡土地管理局的原则性批准，将组成电信中心的所有地段的租约延长至2089年。

新电信中心大厦将在2028年底落成，新电信将在2024年迁出电信中心，以准备重新发展该地段。