本地野生动物园去年迎900新生命 叻叻最受瞩目

（早报讯）本地四个野生动物园区去年迎来约900个新生命，比前年多出近一倍。这些新生命来自160不同的物种，当中就有44个物种被国际自然保护联盟列入濒危物种红色名录中。

疫情肆虐不影响裕廊飞禽公园、夜间动物园、新加坡动物园以及河川生态园动物的“生产力”，在万态保育集团（Mandai Wildlife Group）积极的保育工作下，迎来不少新生命。

最受瞩目的无疑是去年诞生的大熊猫宝宝叻叻了。

2012年，大熊猫凯凯和嘉嘉从中国抵新，并在2015年首次交配。在团队悉心照料之下，嘉嘉终于在2021年8月14日诞下叻叻。

懒猴宝宝在去年的圣诞节出生，但公众还无法在夜间野生动物园见到懒猴宝宝，它目前与母亲在展区外的地方栖息。（万态保育集团提供）

濒危物种懒猴圣诞佳节诞生

去年圣诞节对于夜间动物园来说也是具有特殊意义的一天。在这一天，被国际自然保护联盟列入濒危物种红色名录（Red List of Threatened Species）中的懒猴（Sunda Slow Loris）诞生了。由于人们相信懒猴能入药并具有特殊的药效，懒猴成了动物交易的牺牲品。但公众还无法在夜间动物园见到这只懒猴宝宝，它目前与母亲在展区外的地方栖息。

新加坡动物园分别在去年9月30日以及12月28日迎来了名为Izara和Tari的细纹斑马宝宝，公众可以到新加坡动物园的斑马展区观看这两只斑马宝宝跟在母亲身旁吃干草的样子。（万态保育集团提供）

公众可到展区看两斑马宝宝

新加坡动物园分别在去年9月30日以及12月28日迎来了名为Izara和Tari的细纹斑马（Grevy's zebra）宝宝。公众可到动物园的斑马展区观看这两匹斑马宝宝跟在母亲身旁吃干草的样子。

另外，裕廊飞禽公园去年11月26日迎来首只尼格鸡鸠（Negros Bleeding-heart Dove）雏鸟，让裕廊飞禽公园成为全球首个拥有这种极度濒危物种的飞禽公园。过后，也有更多的雏鸟在裕廊飞禽公园的孵化区破壳而出。