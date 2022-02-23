受华侨银行股价猛跌影响 海指早盘跌0.36％

（早报讯）俄罗斯军队在乌克兰附近的行动以及西方国家对俄罗斯的初步制裁措施，相信是为避免开战留有余地，亚太股市今早多数已回稳，美国纽约股市三大股指的期货目前回升0.4％至0.7％。在新加坡，华侨银行（OCBC）股价开盘猛跌的冲击，促使海峡时报指数今天（2月23日）开盘跳跌0.61％，跌破3400点的心理水平，早盘共跌12.28点或0.36％，报3388.30点。

悉尼、首尔和香港股市今早分别回涨0.47％、0.27％和0.69％。东京今天休市。

路透社报道佩珀斯通（Pepperston）研究主管韦斯顿（Chris Weston）表示：“市场认为各种制裁......是温和的，也许没有担心的那么激进。”他也认为，目前市场估计相信，俄罗斯军队将守住顿巴斯（Donbass），不会进一步推进。

CMC市场分析师王绥勤受访时表示，海指目前盘中表现不佳，跌了0.71％，而香港和悉尼股指则表现良好。海指的欠佳表现主要是由华侨银行引发。华侨银行是海指的重磅成份股，盘中下跌了5.7％至12.41元，因为其第四季盈利不如市场预期。华侨银行净利润同比下跌14％至9亿7300万元，低于共识的12亿元。

不过，他认为，尽管华侨银行股价目前出现下滑，但其自2020年9月24日低点以来的中期上升阶段目前可能完好无损，因为它仍在12.00元的关键中期枢轴支撑和50天移动平均线之上交易。

新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩今早接受《联合早报》采访时指出，市场出现卖出套利活动，整体股市疲软。此外，投资者在3月加息前更加谨慎。

海指今早跌幅一度达0.84％，盘中最低3371.99点，最高3393.88点。

新加坡股市今早全场交易量5亿5488万股，总额7亿1769万元。上升股224只，下跌股153只。海指成份股15只上涨，14只下跌，1只持平。

个股方面，华侨银行（OCBC）今早股价一度猛跌6.31％至12.33元。它今早宣布业绩，集团去年第四季净利则下滑14％至9亿7300万元，全年净利同比上扬35％至48亿6000万元，主要是非利息收入同比上扬14％至47亿4100万元，刷新历来纪录。董事会建议配发每股28分的年终股息，全年每股派息53分，恢复至2019财年疫情前的水平。2021财年的全年每股派息高于2020财年的31.8分。

胜科工业（Sembcorp Industries）今早股价一度挫跌5.58％至2.37元。它今早宣布业绩，截至去年12月底集团下半年净利同比增加18％至2亿3300万元。集团下半年营收同比增加59％至45亿零500万元。董事会建议在5月10日派发每股3分的年终股息，加上之前派发每股2分的中期股息，全年派息为每股5分，和前年一样。股票注册截止日期是4月27日。

新电信集团（Singtel）今早股价跌0.39％至2.55元。它今早宣布将委任发展商联合重新发展它位于乌节路地带的地标性建筑电信中心（Comcentre）总部大厦，总开发成本估计20亿元。

作为资本回收战略的一部分，新电信将把电信中心剥离给与指定发展商组成的合资公司，并持有该合资公司的多数股权。有两个发展商已在第一阶段招标中入围。招标过程将于3月结束，新电信预计将在5月前委任有关发展商。新电信中心大厦预计将在2028年底落成，总建筑面积超过11万平方公尺，包括甲级办公楼、零售部分和新电信现有的乌节交换中心。

丰益国际（Wilmar International）今早股价跌0.87％至4.58元。它昨日闭市后发布业绩，集团去年下半年净利同比增加23.4％至11亿3948万美元（约15亿3500万新元）的新高，营收同比上扬30.1％至362亿5920万美元。集团全年净利增加23.2％至18亿9040万美元的新高，营收扬升30.2％至657亿9360万美元。董事会建议在5月6日派发每股新元10.5分的终期股息，股票注册截止日期是4月27日。集团全年股息因此达到新元15.5分。