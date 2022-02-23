私人交通通胀放缓 我国1月份通胀率保持4.0％

（早报讯）我国1月份通货膨胀率维持于4.0％，连续两个月处于2013年2月以来的最高水平，核心通胀则升至2.4%，是十年来的新高。

衡量通胀率的整体消费价格指数（CPI）去年12月份连续12个月同比上升，增幅达到4.0％。金管局上个月在通胀数据发布后随即出乎意料地提前收紧货币政策，并将今年核心通胀预测，从1％至2％调高到2％至3％，整体通胀预测从1.5％至2.5％调高到2.5％至3.5％。

新加坡金融管理局和贸工部今天（2月23日）的联合文告指出，1月份整体通胀率维持在12月份的4.0％水平，这是由于私人交通的通胀放缓，抵消了核心和住宿通胀的上升。

对于通胀率展望，文告说，金管局的核心通胀率预计将在短期内进一步回升，到今年年中可能达到3％，然后在今年下半年随着外部通胀的消退而缓和。预计航空旅行成本的上升将在短期内占到核心通胀上升的很大一部分。

若不包括私人陆路交通和住宿费，1月份的核心通胀率从前一个月的2.1％，进一步上升至2.4％。文告表示，这是由于食品、电力和天然气的通胀率上升，以及零售和其他商品成本的下降速度放缓。

1月份食品通胀率为2.6％，高于12月份的2.1％。食品通胀率上升，反映出非熟食和熟食的通胀率都在上升。

1月份电力和天然气通胀率为17.2％，高于12月份的10.7％。电力和天然气通胀率上升是由于电力和天然气费率的急剧上升。

1月份零售和其他商品成本的降幅，从一个月前的0.7％放缓至0.3％。零售和其他商品的成本下降速度放慢，是因为服装和鞋类以及个人护理产品的价格降幅较小，而医疗产品和家用耐用品的价格回升较强。

由于住房租金的较大增长，住宿通胀率有所上升，从12月份的3.0％增至1月份的3.1％。

私人交通的通货膨胀率有所下降，从12月份的15.5％降至1月份的14.0％，因为汽车价格增幅较小。