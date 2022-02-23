没戴口罩逛大街 赤膊男骑上执法员电单车

没戴口罩的男子赤膊逛大街，陆交局执法人员发现后报警，男子竟骑上执法人员的电单车，坐在车上跟对方互瞪眼，最终被逮捕。

这起事故发生在昨天（2月22日）早上9时40分，地点位于裕廊西93街。

面簿专页“BehChiaLor”昨天上载一张由网民提供的照片，可见事发地点于裕廊西体育场前方的车道，一名男子打赤膊坐在一辆银灰色的电单车上，而电单车则停泊在路中央。

该男子看起来年纪轻，身材壮硕，上半身赤裸，仅穿着一件黑色短裤，就连鞋子都没穿。

据《新明日报》了解，这名男子之前在上述地点四周到处游走，怪异的举止引来刚好在附近巡逻的陆交局执法人员关注，于是便上前了解情况。

当执法人员把电单车停在路中央时，男子竟然借机坐上去，而且不肯下来，执法人员只好报警处理。

照片也可见该男子骑上执法人员的电单车后，面对执法人员毫不示弱，与对方四眼相对，没有离开的打算，直到警方抵达现场后，男子当场被捕。

这起事故也一度阻碍了交通，造成该路段的车辆行驶缓慢。不少路过的网民都拍下这一幕放上网，引起热议。

警方受询时证实此案，并指接获一通在上述地点的求助电话，警员随即赶往现场。一名42岁男子因涉嫌毒品相关犯罪被逮捕，案件仍在调查。