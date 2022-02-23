10名儿童施打冠病疫苗后出现严重不良反应

（早报讯）截至上个月31日，我国已为五岁至11岁儿童施打超过23万剂冠病疫苗。其中，卫生科学局接获10起孩童出现严重不良反应的报告，占注射剂数的0.004％，比率和青少年及成年人相似。

严重不良反应包括癫痫、盲肠炎、血压下降、过敏反应、肾功能出现异状和小血管肿胀等。

卫生科学局今天（2月23日）发布第10份冠病疫苗安全报告，并指出，虽然接种疫苗的五岁至11岁孩童中有10起出现严重不良反应，但这不一定代表这些严重不良反应是疫苗所致。它们可能和潜在或未诊断的病况有关，或恰巧在孩童接种疫苗的同一时期出现。

我国去年12月27日开始为五岁至11岁儿童接种冠病疫苗，截至上个月31日，我国已为这群孩童施打23万8253剂冠病疫苗，共有280起五岁至11岁孩童出现不良反应的报告，包括上述10起出现严重不良反应的案例。没有孩童出现心肌炎或心包炎。

截至上月底，我国在全国疫苗接种计划下施打了超过1275万剂辉瑞／复必泰和莫德纳疫苗，当局从中接获1万5655起疑似不良反应报告，占总注射剂数的0.12％。其中，820起属严重不良反应，占总注射剂数的0.006％。

这组数据也涵盖截至上月底，已接种信使核糖核酸（mRNA）追加剂的319万4494人。

追加剂中，当局接获针对辉瑞／复必泰和莫德纳疫苗的不良反应报告分别为553起和289起，皆占注射剂数的0.03％。严重不良反应报告共73起，包括15起心肌炎和心包炎个案。

另外，卫生科学局的分析发现，接种mRNA疫苗后出现脑静脉血栓形成（简称CVT）的发病率，比起本地的预期发病率基线高了些，每100万剂疫苗中多出一起CVT病例。当局至上月底共接到13起疑似CVT的报告。

卫生科学局强调，感染冠病也可能导致CVT。本地数据显示，每100万冠病病例中，有多30起CVT病例。考虑到感染冠病后患CVT的风险高过接种mRNA疫苗后，接种疫苗的利益继续高出小幅上升的CVT发病率。

灭活疫苗方面，我国施打了超过36万剂科兴疫苗，共收到299起疑似不良反应报告，其中22起属严重不良反应，占接种疫苗总数的0.006％。

中国国药集团的疫苗则施打了8万9350剂。当局接获41起疑似不良反应报告，占接种总剂数的0.05％，当中六起属严重不良反应。