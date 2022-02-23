新捷运去年下半年净利同比锐减67.3%

（早报讯）冠病疫情导致人们减少出行，新捷运（SBS Transit）去年下半年净利同比锐减67.3％至1515万9000元，全年则滑落34.6％至5163万4000元。集团将派发每股2.45分的年终股息。

新捷运周三（2月23日）公布截至去年底的下半年和全年业绩，下半年营收同比上升6.7％至6亿7002万元；全年则上涨6. 5％至13亿1084万元。全年每股盈利为16.56分，比去年的25.32分少。

集团表示，因为获得政府以雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme，简称JSS）为主的2170万元援助金，集团才能在下半年取得净利。若少了援助金，集团将蒙受630万元的营运亏损。

全年表现来看，集团已是连续两年出现营运亏损，但亏损额从2020年的2980万元大幅缩减到去年的280万元。这有赖于新加坡经济逐渐复苏，但集团更换了241辆巴士，抵消了部分收入增长。

新捷运总裁钟锡坚说：“比起2020年，业务虽然有所改善，但我们还未摆脱阴霾。经营情况随时可能生变，因为新的冠病变种毒株可能会出现，我们对业务复苏抱着谨慎又期待的态度。”

许多员工回到办公室上班，公共交通服务收入预计会随着乘车率上升而增加，但集团预计，乘车率不会在近期内回到疫情前的水平。少了政府的JSS补贴，人力成本预计会上升。能源价格上涨也会对集团成本造成压力。

集团将在5月26日派发每股2.45分的年终股息，比去年同期的6.3分少。若加上较早前派发的每股5. 75分中期股息，去年共派发的股息为8.2分。

该股周三上涨1.01％，收报3元。