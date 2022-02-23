卫生部建议本地所有医院停用两款受污染奶粉

（早报讯）本地至少九家医院使用的两款婴儿配方奶粉可能含有阪崎肠杆菌和新港沙门氏菌，卫生部已建议本地所有公共和私人医院立即停用这两款奶粉。

新加坡食品局继本月19日下令召回雅培营养（Abbott Nutrition）一款名为“Abbott Alimentum powdered infant formulas”的婴儿配方奶粉后，今晚（2月23日）再发文告说，另一款雅培奶粉也受影响，这款奶粉的全名是“Similac Human Milk Fortifier”。

食品局是在接到美国食品与药物管理局（FDA）通知，雅培营养的婴儿配方奶粉可能含有阪崎肠杆菌（Cronobacter sakazakii）和新港沙门氏菌（Salmonella Newport），因此下令召回受影响的产品。

上述两款奶粉受影响的产品批次代码的首两个数字为“22”至“37”，英文代码则含“K8”、“SH”或者“Z2”，2022年4月1日或之后到期，生产地是美国。食品局表示，上述两款奶粉的召回已完成。

卫生部表示，当局正展开调查，以确定上述两款受影响奶粉在本地医院的使用情况。目前，鹰阁医院、竹脚妇幼医院、安微尼亚山医院、伊丽莎白医院、伊丽莎白诺维娜医院、国大医院、莱佛士医院、中央医院以及康生医院（Thomson Medical Centre）这九家医院已确认曾使用受影响的奶粉。

卫生部也与医院合作，确定并联系可能已收到该产品的病患父母和看护人，并建议他们应采取的行动。迄今为止，这九家医院尚未报告任何因饮用上述两款奶粉而引起的不良事件，卫生部将继续密切关注事态发展。

卫生部也提醒，家长或看护人若从零售渠道购买了受影响的奶粉，也应立即停止使用。若婴儿饮用后出现发烧、哭泣、喂食不良（poor feeding）、便血等不适，应立即求医。