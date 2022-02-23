本地住院冠病病患减至1587人 七人病逝

（早报讯）本地今天（2月23日）新增2万零312起确诊病例，连续两天超过2万人，但比昨天相比减少了5720人。

根据卫生部网站今晚更新的数据，本地再有七人因冠病并发症逝世，累计死亡病例为963人。

截至今天中午，本地有1587名病患因冠病住院，比前天少了21人。需要输氧的病患则有200人，比昨天多了10人，在加护病房治疗的病患则维持在46人。

今天新增的2万零312起确诊病例中，2990起病例通过核酸检测（PCR）确诊，其中2885起是本土病例，105起从境外输入。

通过抗原快速检测（ART）确诊的病例有1万7322起，包括1万7267起本土病例和55起输入病例。病患经医生评估为低风险，症状也较轻微。

每周社区病例增长率则继续下滑，从昨天的1.57跌至今天的1.49。过去一天有1万5298人出院或完成隔离。

截至昨天，全国人口中的91％已完成基本疫苗接种程序，66％已注射追加剂。随着更多人完成疫苗接种和注射追加剂，过去28天确诊的30万9325起病例中，99.7％无症状或只有轻微症状，0.2％需要输氧，0.04％在加护病房，0.03％病逝。

截至今天中午，本地确诊病例累计达64万2605起。