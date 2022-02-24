（早报讯）俄罗斯与乌克兰的紧张局势加剧，美国三大股指集体下挫。纳斯达克指数的跌势最显著，全天大跌2.57％。标普500指数和道琼斯工商指数分别下跌1.84％和1.38％。

本地股市星期三（2月23日）从盘中低点回弹，新加坡海峡时报指数昨天微跌7.58点或0.22％，闭市报3393.00点。

综合外电报道，乌克兰政府周三称，该国再遭网攻，国会、政府机构、外交部网站都受影响，银行也无法提供服务。

七国集团（G7）领导人周四将举行虚拟会议，讨论乌克兰危机。

以下是今天（24日）值得关注的股票：

1.和美置地（Ho Bee Land）今早开市前宣布，以7亿1800万英镑（约13亿1000万新元）收购伦敦一座甲级办公楼。办公楼属于永久地契，总面积约40万6000平方英尺，目前主要租给保险、金融、法律和科技业者。

2.博纳产业（Propnex）今早开市前发布2021财年第四季和全年业绩。第四季净利同比增加90.5％至1428万元，营收增长56.1％至2亿4202万元。集团建议派发每股7分的终期股息，全年派息为12.5分。

3.航空旅行逐步恢复，新翔集团（SATS）转亏为盈，第三季净利达到510万元。集团的业务大有改善，截至去年底的第三季净利与去年同期净亏损280万元形成强烈对比。

4.纳峰科技（Nanofilm Technologies）去年下半财年净利同比上升13.2％至4432万元，营收上升6.8％至1亿5006万元。公司将派发每股1分的年终股息。

5.昇菘集团（Sheng Siong）2021财年全年净利下滑4.3％，报1亿3310万元。集团董事会建议派发每股3.1分的年终股息，全年派息6.2分，派息率70％。

6.新捷运（SBS Transit）去年下半年净利同比锐减67.3％至1515万5900元，全年则滑落34.6％至5163万4000元。集团将派发每股2.45分的年终股息。

7.mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）将以每股5分价格，配售3亿9000万股新股给两名投资者，筹集1950万元。集资所得将用来偿还银行贷款以及营运资本。

8.金光能源与资源（Golden Energy & Resources）子公司Stanmore Resources收购必和必拓集团（BHP Group）所持有澳大利亚冶金煤炭资产的子公司BHP Mitsui Coal Pty Ltd的80％股权，已转为无条件收购。