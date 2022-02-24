乌克兰局势恶化 本地股市截至中午大跌近100点

（早报讯）俄罗斯与乌克兰的紧张局势恶化，重击投资者的情绪，本地股市周四（2月24日）早上大跌近100点。

截至中午12点休市时，新加坡海峡时报指数报3297.66点，劲跌95.34点或2.81％。

30只海指成份股几乎无一幸免，新翔集团（SATS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）皆下挫超过4％。

整体股市交易量11亿1000万股，交易总值12亿6000万元。全场有127只上升股，下跌股有371只。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说，海指周四早上大跌主要是因为俄罗斯与乌克兰的紧张局势加剧以及受到隔夜美国股市走势的影响。

美国三大股指集体下挫。纳斯达克指数的跌势最显著，全天大跌2.57％。标普500指数和道琼斯工商指数分别下跌1.84％和1.38％。

王彬妮说，海指此前已经达到2019年的高位，本地银行也已经发布业绩。因此，在避险情绪升温的情况下，海指出现套利活动并不意外。

综合外电报道，乌克兰政府周三称，该国再遭网攻，国会、政府机构、外交部网站都受影响，银行也无法提供服务。七国集团（G7）成员国领袖定将于周四（24日）通过视频举行紧急会议，商讨如何应对乌克兰危机。

个股消息方面，和美置地（Ho Bee Land）今早开市前宣布，以7亿1800万英镑（约13亿1000万新元）收购伦敦一座甲级办公楼。

博纳产业（Propnex）周四开市前发布2021财年第四季和全年业绩。第四季净利同比增加90.5％至1428万元，营收增长56.1％至2亿4202万元。集团建议派发每股7分的终期股息。