危站四楼墙沿哭泣 民防勇救女佣

（早报讯）女佣站在四楼窗外墙沿哭泣，民防部队展开救援，先成功说服女佣，跟着灾难拯救队（DART）人员从五楼降落，瞬间将女佣抱起让她爬窗入屋。

这起事故发生在昨天（2月23日）中午12时23分，地点在宏茂桥3道第312座组屋，有读者目睹这一幕后立刻通知《新明日报》。

记者下午1时走访现场，四楼单位的一名女屋主证实，危站墙沿的是她的印尼女佣，已经和她工作10个月，事发前女佣突然“来情绪”，才会爬出窗外站在墙沿，但她不愿进一步透露原因。

住在三楼的陈太太说，事发时她的女佣听到楼上传来哭泣声，跟着发现不少人在组屋楼下指指点点，才得知原来楼上的女佣站在窗外墙沿，险象环生。

她说，事后约有七名警员到场，民防人员也到她家里把窗口关起来。

住在五楼的居民艾伦说，当时看见民防人员进入他对面的单位，相信是从五楼抛下绳索，跟着滑下四楼去救女佣。

目睹救人一幕的纳迪亚（34岁）表示，民防人员从五楼沿着绳索降到四楼，先抱起女佣双脚后，把她推入单位内。“窗沿很狭窄，幸好女佣没有挣扎。”

警方受询是证实接获求助通报，一名28岁的女子过后在精神健康法令下被逮捕。

民防部队受询时表示，当局接获救助通知后赶到现场并设置安全气垫，以防万一。