新航疫情以来首次季度盈利 第三季净利8500万元

（早报讯）新加坡航空公司（SIA）自疫情暴发以来首次取得季度盈利，截至去年底2021/22财年第三季转亏为盈，取得8500万元净利，前年同季，它亏损1亿4200万元。

集团指出，这是因为在2021年10月至12月期间，前来和途经新加坡的航空旅行大幅增加，以及货运市场的需求和收益率持续强劲。

我国疫苗接种者旅游通道（VTL）的扩展，以及集团的灵活因应，使它在几乎所有可运作的航线都最先开放销售，这有助释放了年底旅游季节的积压需求。在第三季，集团运载110万名乘客，是前年同期的五倍多，是2021/22财年第二季的两倍。由于集团因应VTL而增加航班，乘客运载能力或客运能力（passenger capacity，以可用座位公里数计算）同比增长183.8％。到第三季末，集团的客运能力达到冠病疫情前水平的45％。

客运和货运收入的改善，使得集团营收同比增长117.1％，达到23亿1600万元。客运收入增加355.2％至8亿3300万元，这是因为客运量增长556.8％，超过了运力的扩张，促使客座率（passenger load factor）上升18.9个百分点，达到33.2％。

集团货运收入增加81.6％至13亿5100万元，首次超过10亿元大关，并创造了另一个新的季度纪录。传统的货运高峰期需求旺盛，因为获得零售库存补货和强大的电子商务流量的推动。在行业运力持续紧张的情况下，货运收益率大幅上升26.9％。

本财年首三季业绩方面，集团总营收同比增加90.4％至51亿4300万元，净亏同比减少79.2％，从前年同期的36亿零900万元减少至7亿5200万元。

集团在现财年首九个月实现营运现金盈余。它表示，集团持续进行的转型投资，将为集团未来的增长做好准备。

在乌克兰危机导致股市大跌以及布伦特原油期货价涨破每桶100美元的背景下，新航今天（2月24日）股价猛跌6.26％，闭市报4.94元。