暴发鸡瘟加上成本上升 本地鸡蛋价格达新高

（早报讯）本地三大养鸡场之一的成春农场暴发鸡瘟，加上成本不断高涨，把已达50年新高的鸡蛋价格进一步推高。

成春农场董事经理许耀昆受询时说，成春农场目前正与食品局和动物与兽医事务组展开密切合作，减少病毒对货源短缺的影响，并尽快恢复产量。

食品局在回复《联合早报》询问时表示，化验结果证实成春农场出现的是一种名为“新城疫”（Newcastle Disease）的病毒。新城疫是一种在本地流行的鸟类传染性疾病，病毒会影响鸟类和家禽的呼吸、神经和消化系统，并可能对鸡只下蛋的次数造成短暂性影响。

食品局重申，新城疫不会构成食品安全问题，目前也没有出现传染给人类的案例，成春生产的鸡蛋因此可以继续出售。食品局表示，当局也跟安安农场和周氏农场合作，确保鸡蛋可以安全食用。

许耀昆受询时透露，成春农场的鸡蛋价格在去年第四季度，也就是鸡瘟发生之前，就已涨了15%至20%，蛋价上涨主要是因为人力、饲料、运输及能源成本提高所致。对于新城疫，许耀昆表示：“这种疫病通常会使鸡蛋产量减少40-50%，农场的生产目前已在逐渐恢复中，预计在一至两个月内就能完全恢复生产。”

接下来，农场会加速为鸡只打预防针，也会进行更多的清洁与消毒工作，以减低病毒再次出现的可能性。“很感激商家的谅解与顾客的支持，成春会继续确保鸡只得到妥善照顾，食品安全也将是我们恢复生产的优先任务。

安安农场总裁马琼就受访时说，公司的鸡蛋价格在本星期上涨大约10%，主要是因为养鸡饲料、运输与能源等成本高涨所致，其中饲料的原材料，如玉米、黄豆、棕榈油的涨幅相当显著。

他透露：“自冠病疫情暴发后，棕榈油的价格翻了三倍，从每吨700元涨至现在每吨2100元；同疫情前相比，玉米和黄豆的价格也分别涨了约60%和80%。”

本地鸡蛋批发老字号南协成的老板陈亚协受访时告诉《联合早报》，鸡蛋的进口价已经连续三个星期调涨，为了应付成本，鸡蛋的单价已从一年前的1角5分至1角8分，涨到2角2分至2角5分。“我在这行做了50年，鸡蛋的价格第一次这么高！”

除了养鸡成本高涨，马来西亚鸡蛋供应减少也是导致本地鸡蛋价格攀升的原因之一。

陈亚协说：“受到天气和运输延迟的影响，来自马来西亚的鸡蛋减少了，这些因素都会导致鸡蛋供应减少，进一步推高价格。”

面对蛋价不断上涨的问题，食品局建议消费者使用鸡蛋的替代品，如液态蛋（liquid egg）、鸡蛋粉、预制鸡蛋（prepared eggs）。