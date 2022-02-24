走廊鞋架起火 4人躲进屋逾20人被疏散

（早报讯）放置在组屋走廊的鞋架不知何故起火，单位里的四人关门躲屋内，屋外则有20多位居民被疏散，无人在这起火患中受伤。

民防部队受询时证实，在今天（2月24日）下午约1时50分在碧山12街第102座组屋接获一起火患通报。

民防员赶到现场后，使用一支水枪把火势扑灭。根据初步调查，火患波及放在11楼走廊上的杂物。民防表示，有大约20位居民事后被疏散到楼下，以策安全，无人在这起火患中受伤，起火原因目前仍在调查中。

据记者现场所见，组屋11楼走廊被烧至焦黑，整层楼的电路中断，所幸火患仅局限在走廊上，并未蔓延至屋内。

居住在火患单位内的王亚昌（76岁，退休人士）受访时说，事发时他独自在房中看电视，女儿和孙女则在另一间房内，由于家中大门紧闭，他们在火患发生之初并未察觉异样。

“当时只有女佣在客厅，她看见门外闪着火光后告诉我们，我们便立刻打电话给民防，并关紧门窗，躲进屋子里。”

王亚昌说，民防人员把火扑灭后，他才知道是住家外的鞋架起火，除了几双鞋子，家中并无任何损失。

住同一楼层的邻居伯兰（60岁，经理）告诉记者，他在闻到烟味后出外查看，发现邻居家门前起火，赶紧通知家人和邻居疏散。

“当时火大约有一米多高，我拿了家里的灭火器尝试灭火，但火势沿着电线迅速蔓延开来，我只好放弃。”

他说，警方和民防人员很快就抵达现场把火扑灭，他和家人也按照指示疏散到楼下，还好没有人因此受伤。

王亚昌说，家里的电流供应尚未恢复，他们一家人打算先到酒店过夜，再行打算。

碧山—大巴窑集选区议员钟奇雄在面簿贴文表示，他在接到通知后到访现场慰问居民。他留言说，“我很庆幸无人在这起火患中受伤，警方、民防部队、市镇会、建屋局和电工会尽快让受影响的地方恢复正常。”

根据民防部队的紧急应对手册，若发现火患应该离开着火房间或着火处，并在不危及自身安全的情况下疏散所有的人。

若住宅大楼的住户不是住在着火楼层或着火楼层的上面两层楼，他们可留在自己屋内并关上门窗。

民防部队将优先疏散着火楼层和着火楼层上面两层楼的住户，之后可能会进一步疏散其他楼层的住户。公众务必按照当局的指示进行疏散。

若是住户被被困于浓烟弥漫的房间，可用一块湿布蒙住口鼻和避免用口腔呼吸，并且趴下，使身体保持在靠近地面的位置，在浓烟下向前爬行至逃生处。