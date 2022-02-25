（早报讯）华尔街隔夜股市反弹，代表科技股的纳斯达克指数劲涨3.34％至1万3473.59点，道琼斯工商指数和标普500指数则各涨0.28％和1.5％，报3万3223.83点和4288.7点。

俄罗斯对乌克兰展开军事行动，引起本地股市大震荡，海峡时报指数昨天（2月24日）重挫116.94点或3.45％，是2020年3月以来的最大单日跌幅。

周五（2月25日）值得关注的个股：

*凯德投资（CapitaLand Investment）转亏为盈，去年全年净利达13亿4900万元，扭转上一财年净亏5亿5900万元。

凯德投资今早开市前发布截至去年12月底的2021财年业绩报告显示，营收同比15.6％至22亿9300万元。集团董事会建议派发每股12分股息及每股3分特别股息。

*城市发展（CDL）转亏为盈，去年全年净利达9770万元，扭转上一财年净亏19亿1740万元。

城市发展去年营收同比增24.5％至26亿2590万元。集团董事会建议派发每股8分年终股息及每股1分特别股息。另外，董事会也建议按股权比例（pro-rata）派发每股总值19.1分的城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）以奖励股东。

*新科工程（ST Engineering）去年净利同比增9.3％至5亿7050万元，营收则同比增7.5％至76亿9300万元。集团董事会建议派发每股10分年终股息。

*ESR房地产投资信托（ESR-REIT）和亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust）计划合并，双方将各自在3月21日举行特别股东大会进行表决。

根据文告，ESR-REIT将在当天上午11时举行特大，而亚腾乐歌物流信托则将于同天下午3时和3时30分举行特大和协议大会。

ESR-REIT去年10月15日宣布这项合并，今年1月22日调高收购价格，每持有1000个亚腾乐歌物流信托单位，可获得97元现金和1772个ESR-REIT新单位。以每个新单位0.4924元的发行价和0.97元现金计算，亚腾乐歌物流信托持有人每单位可得0.97元。这比此前收购价的现金和单位部分分别高出2.1％和5.8％。