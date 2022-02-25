本地股市周五早盘一度涨1.7%

（早报讯）虽然俄乌战事正酣，西方国家宣布对俄罗斯严厉制裁，不过在美国股市周四回弹的带动下，本地股市周五（2月25日）跳开，早盘一度上涨1.7%。

新加坡海峡时报指数中午报3303.90点，涨幅缩窄至0.85%。海指早盘最高3332.66点，最低3286.72点。全场成交量8亿1162万股，成交额10亿7000万元，上升股318只，下跌股121只。

30只海指成份股之中，新加坡航空公司（SIA）的涨幅最显著，上扬3.24%至5.1元。

亚太主要股市普遍回弹，东京上扬1.2%，上海、深圳和首尔股市的涨幅介于0.54%至1.08%。

DailyFX策略师杨燕认为，投资者权衡西方国家对俄罗斯最新一轮制裁，制裁措施似乎不如预期严重，因此有投资者趁机逢低买入。

辉立证券首席交易员韩巍博士接受《联合早报》访问时对本地股市前景持谨慎意见，他建议被套住仓位的投资者应逢高卖出，因为市场情绪还不稳定，海指有可能再次下探。

美国三大股指期货今早皆下跌，跌幅介于0.33%至0.69%。

卓星企业融资（SAC Capital）分析师麦敏媚指出，俄罗斯有直接业务的本地上市公司包括富旺朝控股（Food Empire）和农业公司Don Agro International。卢布可能走弱、该国消费者情绪和出口制裁可能会拖累收益。另外，较高的风险溢价将计入欧洲资产的价值，从而影响房地产投资信托（REIT）与欧洲资产的价值。

她在最新报告中分析，航空业可能面临更高的航空燃油成本、保险费以及航线和旅行需求减少。欧洲化学品供应中断将损害下游行业，包括制药、医疗保健、半导体、电子、清洁和农业。来自亚洲的供应并不足以填补空缺。