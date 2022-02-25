新印海路VTL开通 36人乘首班渡轮往民丹岛

（早报讯）新加坡和印度尼西亚海路疫苗接种者旅游通道今早（2月25日）正式开通，36名本地旅游业者及旅客乘坐首班渡轮，从丹那美拉码头前往印度尼西亚民丹岛。

乘客之一印尼驻新加坡大使苏里奥（Suryo Pratomo）出发前对记者说，他很开心看到首个海路疫苗接种者旅游通道（VTL）顺利启动，他希望免隔离计划可振兴峇淡岛和民丹岛旅游业，未来若旅游需求上升，两国也可商讨提高VTL配额。

“这是一个好的开始，两国关系向来友好，一旦各方面都进展顺利，我们可以进一步讨论，允许更多人往来。”

我国目前只允许每周共700人通过海路VTL入境我国，峇淡岛和民丹岛各350人。从丹那美拉码头往返峇淡岛侬沙码头和民丹岛德拉尼码头的服务，分别由BatamFast和民丹度假村渡轮（Bintan Resort Ferries）经营。

到民丹岛考察推出合适配套

民丹度假村渡轮总经理许柯祥说，今早启程的乘客主要以本地旅游业者为主，他们是到民丹岛考察，以准备日后推出适合本地旅客的旅游配套。

“渡轮一次可载约280人，虽然首航人数不多，但相信来临三月学校假期出国旅游需求会增加，我们陆续接获不少咨询。”

至少九家位于民丹岛旅游泡泡区的度假村已做好准备迎接旅客，其中悦榕庄集团推出“初次之旅”三天两夜优惠住宿配套，首名住客明天入住。

市场反应良好

民丹岛悦榕庄市场推广与传讯经理林慧萍受询时说，市场反应良好，首批住客以伴侣和家庭为主，但他们已接获不少企业咨询，有意在岛上举办团队建设活动。

地中海俱乐部（Club Med）发言人则说，民丹岛地中海俱乐部将在3月11日重开，过去数周网上咨询和订购住宿人数大增。

此外，首航乘客之一郑诗仪（39岁，销售人员）透露，本身是两年首次出国，这次独自出行且只去两天一夜，主要走走看看，不排除未来会再去观光。

另一方面，首班从峇淡岛出发的海路VTL渡轮，预计下午2时40分抵达丹那美拉码头。