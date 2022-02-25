244人涉骗或当钱骡被查 受害人共损失逾430万

（早报讯）警方展开为期两周的执法行动，244人因涉及不同类型的诈骗案或充当钱骡，目前正协助警方调查。受害人共损失逾430万元。

警方今天(2月25日）发布文告，指在商业事务局及七大警署从本月11日至24日展开执法行动，有15岁至77岁的167名男子和77名女子因涉嫌参与诈骗案或充当钱骡遭调查。

这些嫌犯涉及的诈骗案件多达510起，涉及的诈骗案从网络爱情、电子商务、技术支援、冒充政府人员、假公安、投资、求职及贷款等不一而足。这些嫌犯各在诈欺、洗钱及无执照提供付款服务的罪名下被警方调查。

根据刑事法典第420节条文，诈欺罪名若成立，可面对长达10年监禁和罚款。洗黑钱罪成可面对监禁最长10年或罚款最高50万元，或两者兼施。

在没有执照的情况下经营任何形式的付款服务，一旦罪成，嫌犯可面对最高罚款12万5000元或坐牢不超过三年，或两者兼施。

警方表示，任何人涉嫌诈骗都将被依法处理。警方也提醒公众，不应让他人使用自己的银行户头或电话号码，一旦被发现涉案，也须负起刑责。

公众可上网到scamalert.sg或拨打防止诈骗热线1800-722-6688，获取更多与诈骗有关的讯息。任何人若握有诈骗情报，可拨打警方热线1800-255-0000或上网到www.police.gov.sg/iwitness提供线索。所有资料都将保密。