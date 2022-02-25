伤人判监六周 阿叔：无颜面对子孙

被指扭伤韩国餐馆女厨师手腕的六旬叔，求情称从未犯法，若因此事有了不良记录，“我无法抬头面对子孙”，但法官最终判他坐牢六周。

《新明日报》早前报道，现年63岁的斐义（译音）不满菜单上的照片与实际端上餐桌的食物看起来不一样，结果大闹韩国餐馆，为了抢菜单来拍，扭伤女厨师的手腕。

这起事件发生在2020年9月26日，地点是位于山景坡的一家韩国餐馆Shinmanbok。伤者申智慧是该餐馆的女厨师。

被告不承认蓄意伤人罪，案件经审讯后，他早前被判罪成。没有代表律师的他昨天（2月24日）在庭上列出理由，恳求法官从轻发落。

他称事件起因是餐馆欺骗顾客，伤者阻止他拍照，先从侧面袭击他，才导致冲突升级。

被告提到他没有前科，年龄大了，身体状况差，被控至今的一年多来，身心备受煎熬，这已是惩罚，“不亚于入狱惩罚”。

他也自称一直都是遵守法律的好公民，不想因这件事影响家庭声誉，称若有不好的记录，便无法抬头面对子孙。

被告也附上医药报告，指他患眩晕症，经常跌倒，其中两次骨折，最后一次是在去年12月发生。他说如今身体状况不好，仍需接受治疗，还在恢复中。

控方建议法官判被告坐牢至少两个月，但法官认为伤者也得负起部分责任，最终判他坐牢六周，并下令被告赔偿伤者1418元。