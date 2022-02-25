涉帮他人收赃款 女董事被控

（早报讯）涉嫌允许用公司户头接收赃款，还涉伪造发票欺骗银行，女董事今天被控上庭。

警方今天（2月25日）发文告指出，商业事务局早前接获一起报案，受害者称自己被骗将95万2000元美金转入一家本地注册公司的银行户头中。

初步调查显示，被告陈宾珏（人名译音）当时是该家公司的董事。她被指在2019年3月至2020年7月28日间，允许利用公司银行户头收取其他犯罪赃款，并涉嫌于2019年6月三次伪造发票，欺骗银行有关资金的来源和用途。2019年4月到9月间，陈宾珏也被指欺骗一名企业服务业者（corporate service provider）向会计与企业管制局（ACRA）提交申报，将两家公司董事职位转给一人，但遭到对方拒绝。

陈宾珏目前面对的九项控状，分别是一项协助他人保留赃款罪名、三项伪造发票欺骗银行罪名，以及五项欺诈罪名。

协助他人保留赃款罪名如果成立，被告将面临罚款不超过50万，监禁不超过10年，或两者兼施；伪造发票欺骗银行罪成的话，被告则得面临最长10年监禁或罚款。一旦欺诈罪名成立，每项罪名被告将面临最长三年监禁或罚款，或两者兼施。

警方在文告中重申，警方将严肃看待任何形式的违法行动，对利用个人或公司洗钱的违法行为将毫不犹豫地采取行动。