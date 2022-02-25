1290座组屋将安装太阳能板 工程2025年完成

（早报讯）碧山-大巴窑、丹戎巴葛和裕廊-金文泰区的1290座组屋及近百个政府建筑将安装太阳能板。加上最新公布的项目，建屋局已承诺为8400座组屋提供380兆峰瓦的太阳能装机容量，相当于为9.5万个四房式组屋单位供电。

由建屋发展局和经济发展局共同领导的SolarNova计划，今天（2月25日）启动第七轮租赁太阳能板批量招标项目，装机容量为75兆峰瓦，朝我国太阳能产能目标更迈进一步。这次参与项目的除了归属以上三区市镇理事会的组屋，还有57所中小学及初院，以及金融管理局、人民协会、新加坡理工学院、新加坡考试与评鉴局以及卫生部的42处建筑与设施，譬如金管局大楼、卡迪综合诊疗所等。

自上次招标起，标获项目的太阳能供应商须在组屋安装智能电表，以监测能源使用情况。

招标活动将于5月20日截止，今年第四季颁发合约。这批太阳能板安装工程预料在2025年第三季完工。

在SolarNova计划下，太阳能板所收集的能源可为组屋电梯、水泵及公共空间的电灯等设施供电，多余的能源可输送回电源网，使组屋公共区域的平均净能源消耗为零。

去年3月开始的第六轮招标活动，原定于去年第四季颁发合约，预计将在今年第一季颁发合约。