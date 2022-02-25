陈诗龙：更多本地企业进军越南 做出贡献

（早报讯）新加坡和越南之间的双边贸易过去10年稳步增长，去年同比上扬18.7%至269亿元。

越来越多新加坡公司到越南投资，掌握当地经济增长，同时做出贡献。当地的越南-新加坡工业园已增至10个，吸引总额156亿美元（210亿新元）的投资，并创造超过29万份工作。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨天（2月24日）在新加坡工商联合总会为本地和越南政商界代表举办的商业对话会上，做出以上披露。

到访我国的越南国家主席阮春福也出席对话会，两国约100名官员和商界领袖参与了在香格里拉酒店交流活动。

今天较早前，陈诗龙和越南工商部长阮鸿延也分别代表我国贸工部和越南工业和贸易部签订双方的经济与贸易合作备忘录。

阮春福来访期间，我国和越南也签订了近30个合作备忘录。

其中，胜科工业（Sembcorp Industries）签订多项支持越南能源转型和可持续发展的合作项目，包括可持续工业园发展、可持续和可靠的电力系统、可再生能源进和科技以及培养技能和能力。

在会上，工商总会透露，它的迈向国际@SBF（GlobalConnect@SBF）计划2019年推出以来已促成80个项目，而当中超过20个项目专注于越南，将近200家本地企业在进驻越南市场方面从总会提供的咨询援助中受益。