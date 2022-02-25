胜科海事去年下半年净亏5.23亿元

（早报讯）胜科海事（Sembcorp Marine）截至去年底下半年净亏同比增34.1％至5亿2332万元，但已从去年上半年的净亏6亿4700万元收小。集团预计今年业绩表现将大幅度好于去年。

去年下半年的集团净亏增加，主要是由于毛亏损（gross loss）和修复成本准备金额增加。

集团去年下半年营收同比扬升68.5％至10亿1803万元，主要是因为钻油台和浮动及岸外平台项目的确认收入增加，但被维修和升级业务的减少以及专门造船项目确认收入的减少所抵消。

集团下半年每股亏损2.27分，截至去年底每股净资产值12.75分。

全年来看，集团净亏从前年的5亿8251万元扩大至11亿7056万元，营收增加23.3％至18亿6222万元。

展望新一年，集团表示将完成并交付12个现有项目。2021财年已为完成这些项目的成本做了准备。集团也在按部就班完成与主要客户的项目条款的谈判。除去不可预见的事件，这将对集团2022财年上半年的业绩产生正面的影响。

石油与天然气、可再生能源和其他绿色解决方案的行业前景继续改善。因此对集团来说，在2022财年及时将订单转化为确定的合同是很重要的。

考虑到上述因素，集团预计今年的业绩表现将大幅度比去年更好。

胜科海事今天（2月25日）股价上涨1.19％，闭市报8.5分，是全场第五活跃股，共3812万股成交。