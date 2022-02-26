卫生部和民防：病情不严重冠病患者 请勿拨打995

（早报讯）有更多病情不严重的冠病病患拨打民防部队的995紧急医药服务电话，情人节当天还一度飙升至约1000通来电，比疫情前的平均每日550通激增八成。民防部队和卫生部促请民众，只有在出现危及生命的紧急情况下才拨电求助。

卫生部与民防部队昨晚（2月25日）发联合文告说，民防在上个月平均每日接获635通紧急医药服务电话（EMS），本月首两周则增加到平均每日830通，14日更一度激增到约1000通。相比疫情暴发前的每日平均550通，越来越多人拨打求助电话，让本已承压的医疗系统更不堪重担。

文告说，在1月和2月首两周，分别有约1700通和2500通电话是来自冠病患者。然而，当中有约45%患者送院后只需接受日间治疗，无需住院。

当局提醒，995紧急医药服务电话旨在为有生命危险和紧急情况的民众提供送院服务，如突然胸痛、呼吸困难、意识不清等状况，一般情况下不应随意拨打。若995来电持续攀升，救护车很可能延迟调度，帮助真正有紧急需求的公众。

此外，在2月首两周，公共医院紧急部门的求诊病患也有明显上升的趋势，每日平均约3100人，同比1月增加15%，造成排队和等待时间变长。其中，多达八成病患只需接受日间治疗，不必住院。

今起简化冠病确诊者的分诊和运送流程

卫生部和民防已简化了冠病确诊者的分诊和运送流程。病情稳定且没有急症状况的患者，若被评估需要进一步医疗观察，将被直接送往冠病治疗设施（CTF）。这项安排今天（26日）起开始在淡滨尼的职总保健合作社疗养院实行。

居家康复者、等待送往护理或隔离设施的患者，以及只有轻微症状者，可通过远程医疗服务供应商和居家康复伙伴等管道求助。