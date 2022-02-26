调查：新加坡人对财政预算案满意度不及前两年

（早报讯）根据一项调查，新加坡人对今年财政预算案的满意度不及前两年。受访者当中约六成不赞同调高消费税，不到半数认为补助能足以舒缓消费税调高的影响。

商业与公共政策研究公司黑箱研究（Blackbox Research）上个周末在财政预算案发表后，针对764名新加坡人进行调查。结果显示，新加坡人对今年财政预算案的满意指数为6.1分（满分为10分），低于去年的6.9分和前年的6.7分。

约69％看好预算案能改善我国的经济前景，这比去年调查反映的80％低。41％认为，今年会比前一年来得好，这个比率同样低于去年调查反映的48％。但整体而言，八成受访者认为我国在后疫情复苏方面正朝对的方向发展。

消费税调高是众多政策中最不受欢迎的，仅约40％能接受消费税调高，非常赞同的只占12％。尽管政府将分阶段在明后两年调高消费税，而不是一次过从7％调高到9％，仅44％受访者认为政府宣布的补助足以舒缓消费税增加的影响。

碳税调高也同样不受欢迎，只有19％非常赞同这项政策。黑箱研究指出，尽管新加坡人普遍支持亲永续环境的政策，但面对住家电费和油价近期上涨的情况，这个时候较难接受这项宣布。

另外，新加坡人大致上支持增加“富人税”，40％非常赞同增加高收入群体的个人所得税率，42％也支持调高豪华车的税收，是最被认可的政策。

针对是否从财政预算案受惠，约28％认为自己是“赢家”，比率比去年少五个百分点。55％认为获益最多的“赢家”是低收入家庭，其次为年长员工（25％），以及年轻家庭（25％）。