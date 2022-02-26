ESR与亚腾乐歌 3月21日分别举行特大

（早报讯）ESR房地产信托（ESR-REIT）和亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust）将在3月21日通过电子方式举行特别股东大会，对合并计划寻求股东批准，时间分别是当天上午10时和下午3时。

紧接特大之后，双方的信托管理公司和单位持有人将在当天下午3时半，举行协议安排会议。

两个信托的管理公司周五（2月25日）分别发布文告重申合并计划的价值，并建议单位持有者投票支持合并。

ESR基金管理公司（ESR Funds Management）首席执行长兼执行董事徐伟贤表示，这项合并将解决任务重复，以及争取收购保荐商的资产时潜在的利益冲突问题，合并后规模较大的ESR-乐高房地产信托（ESR-Logos REIT）将借助保荐商的资源推动业务增长，从而保障双方单位持有人的利益。

这项并购计划早前面对机构股东服务公司（Institutional Shareholder Services）和Glass Lewis & Co的批评，后来ESR房地产信托宣布把收购价从每单位亚腾乐歌物流信托0.95元上调至0.97元，以现金和ESR房地产信托单位支付。即便如此，收购价仍遭市场人士批评不够吸引人以及缺乏透明度。