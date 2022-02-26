配额恢复加上好些人已回过家 新马陆路VTL抢票情况减缓

（早报讯）新马陆路疫苗接种者旅游通道（VTL）指定巴士业者汉达英达开卖4月1日至17日的车票，虽然3万6720张票仍售罄，但抢票速度已有所减缓。

一般相信，陆路VTL自去年11月底开通至今近三个月来，陆续已有在本地工作的马来西亚公民返乡探亲，加上农历新年及三月学校假期对车票需求高峰期已过，这次抢票没有这么激烈。

汉达英达（Causeway Link）副执行董事林镇芳今早（2月26日）受询时透露，昨晚8时30分开始发售4月首17天的车票，五小时内卖完，尽管车票仍供不应求，但抢票人数已减少。

她说：“以往碍于配额限制，供出售的车票有限，这次恢复配额后，乘客成功购票的几率增加。”

本月22日起，陆路VTL配额恢复，每日最多可有4320人往返新马免隔离，即两家指定巴士公司可分别售卖2160张车票。另一家业者星运旅游（Transtar Travel）早前已开卖截至4月4日的车票，目前尚未售卖清明节之后的车票。

网友：抢票“秘诀”是打字快 熟能生巧

多名网友在面簿VTL群组分享顺利购票经验，其中从事旅游业的卢永达（34岁）抢票经验丰富，他曾多次帮亲友买票，这次成功买到五张票。

他透露，请他帮忙的亲友主要是工作无法配合售票时间，或者长辈不谙电脑操作，他以能帮就帮的心态，协助他们无偿买票。

“虽说车票增加了，但整体情况还是要手快去抢才买得到，秘诀是输入资料时打字要快，经验多了就熟能生巧。”

在本地求学的傅志南（19岁）帮自己和父亲抢到两张4月1日和4日的往返车票，他准备在清明节前陪父亲回柔佛州峇株巴辖老家扫墓。

傅志南全家已是新加坡公民，以往他们都是开车过长堤，但2020年农历新年后因疫情而不曾回过马国。

此外，来自新山的黄枫音（35岁，家庭主妇）经历多次尝试后，昨天首次买到车票，她计划在4月6日带不满三岁的女儿，入境新加坡探望两年不见的丈夫。

“疫情前丈夫每周返家，孩子懂事以来都没见过爸爸，这次准备逗留一个星期，希望全家好好相聚。”