146人涉非法放贷受查 年纪最轻仅14岁

（早报讯）146人涉嫌非法放贷正接受警方调查，其中最年轻的嫌犯仅14岁。

警方今天（2月26日）发文告说，刑事侦查局与七大警署联手，在本月14日至25日展开为期两周的全岛执法行动，介于14岁至78岁的146人涉嫌非法放贷，正接受当局的调查。

初步调查显示，其中七名嫌犯被指曾到欠债者的住所进行骚扰，另有23人则当阿窿跑腿，从自动取款机转账非法放贷。

另外116人涉嫌充当钱骡，代开银行户头或将自己的银行户头借出，并提供自己的取款卡、银行密码等供阿窿放贷。

在放贷人法令（Moneylenders Act）下，任何人的银行户头或银行提款卡，一旦被大耳窿用来放贷，即被视为协助非法放贷。初犯者将面临最长四年监禁，可被罚款3万元至30万元不等，最多六下鞭刑；涉嫌替大耳窿做出骚扰行为，一旦罪成，初犯者则面临五年监禁，罚款5000元至5万元，监禁五年及最多六下鞭刑。

警方表示将继续严厉打击非法放贷活动，无论罪犯在当中充当任何角色都会受到法律制裁，包括那些把自己银行户头提供给大耳窿的人。

当局也提醒，大耳窿现在也开始使用短信或网络平台发送非法放贷广告，公众切不可与他们合作，或通过任何方式协助他们放贷。警方也呼吁公众远离阿窿，一旦怀疑或知道有人可能涉及非法放贷活动，可拨999或“X-Ah Long”热线（1800-924-5664）通知警方。