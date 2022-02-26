后港组屋外墙脱落 市镇会正调查

（早报讯）实龙岗路上段第465座组屋外墙有灰泥松脱并掉落到地面，市镇理事会已派承包商拆除所有可能会脱落的外墙部分，并围起受影响区域，等待进一步调查。

阿裕尼集选区议员严燕松今晚（2月26日）在面簿发文向居民透露，他今早在后港中一带进行家访时，有阿裕尼—后港市镇会产业团队的工作人员发现并告知他关于第465座组屋的外墙情况。

市镇会接到通知后，立即派人到场调查，初步评估是掉落的外墙灰泥（plaster）没有伤及楼下车辆或公共财产，也无人因此受伤。

市镇会的承包商使用吊舱将所有可能会脱落的外墙部分移除，受影响区域正下方的地方也被围起，等待进一步调查和后续工作。

根据公开资料，实龙岗路上段第465座组屋楼高14层，于1992年启用。严燕松说，市镇会和建屋发展局刚在去年10月联合检查了这座组屋。

“市镇会将与建屋局合作调查此事，以防止类似事件在我们区再次发生。我想向所有居民保证，你们的安全至为重要。”

居民若有关于这起事件的任何反馈，可WhatsApp至89250747，或发电邮到gerald.giam@wp.sg。