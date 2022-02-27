所有SMRT地铁站今年底将成为失智症社区友善站

（早报讯）去年4月的某个傍晚，黄万良独自来到大成地铁站，他眼神涣散，茫无目的地在地铁站里走动。77岁的黄万良，在大约五年前患上失智症，如今的他已经不记得住址和电话号码，也不知要去何处，他只身来到大成，因为那里是他儿时居住的地方。

几小时前，黄万良在女佣的陪同下到文庆一家理发店剪头发，在外等候的女佣一个不注意，他便径自离开了理发店。原本挂在脖子上的证件和易通卡，也留在女佣手里。

女儿黄雪芬（41岁，建筑项目执行人员）接到女佣通知后，赶紧和家人到文庆找人，几小时后还是遍寻不获，只好报警求助。“我非常担心父亲会有危险，更害怕从此失去他。”

到了晚上10时多，他们接到警方电话说黄万良在大成地铁站，他在失踪约六小时后总算被寻获。一家人赶到地铁站时，黄万良安然无恙地坐在地铁站的员工室里，眼前还有一杯热饮料。

自2018年10月以来，护联中心（AIC）的“失智症之友”（Dementia Friends）应用已有超过350名家属或看护者，利用这个平台刊登寻人启事，其中约40名失智症患者是在巴士转换站和地铁站寻获的。

为协助失智症人士找到回家的路，SMRT旗下所有98个跨越南北线、东西线、环线和汤申—东海岸线的地铁站，今年底都将成为失智症社区友善站（Dementia Go-To Points）。

超过3000名SMRT职员已在护联中心和新加坡失智症协会的支持下接受了培训，学习如何分辨不同类型的失智症，以及如何与失智症人士沟通。

目前有46个SMRT地铁站是社区友善站，公众可以将迷路的失智症者带到那里，让地铁站人员接手帮忙找到他们的看护者。

大成地铁站站长苏里亚尼（Suriani Lestution）在2019年参加了培训，她说：“社区友善站能给急需帮助的家属多一个寻人的途径，因为他们可以来地铁站询问失踪人士的去处，如果没有任何信息，我们也能寻求其他地铁站的协助。”