（早报讯）武吉知马私宅区成骨痛热症最大黑区，感染群已累积129起病例，由于该处靠近铁道走廊的网红拍摄地，国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖昨天（2月26日）贴文，呼吁访客多加注意。

根据国家环境局网站资料，以杜尼安路、射靶场路、华源道（Hua Guan Ave）为界的私宅区，以及阿尔伯王园一带的住宅区，目前属于骨痛热症高风险区，成为感染群至今已经累积了129起病例，过去两周就增加了10起。其中最多病例出现在射靶场路，共有43起。

记者今早走访上述私宅区，约一个月前感染骨痛热症的居民尼克（29岁，教师）受访时绘述，他当时39度高烧，全身疼痛，去诊疗所验血后确诊骨痛热症。

“我之后花了约三周在家康复，期间有定期回医院检查。”

据透露，他的31岁哥哥也在同一时期感染骨痛热症，原本还以为是得了冠病。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖昨天在社交媒体贴文，提醒访客以及高风险区的居民注意。她写道，当局在上述区域采取的压制骨痛热症行动取得成效。“但区内潜在感染人数多，清除感染区得花些时间。”

她也在面簿动态中呼吁，到访铁道走廊（Rail Corridor）的公众应加紧防范蚊虫。