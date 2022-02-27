搭地铁迷路警伸援 自闭童送画表谢意

（早报讯）8岁自闭症男童突然独自外出搭地铁，从勿洛到卡迪途经19个地铁站。身处陌生环境的他找不到回家的路，又不知该如何开口求助，所幸在他彷徨无助时，正在执勤的巡警梁马源（26岁，国民服役二划警员）察觉男童异样，上前了解情况并伸出援手，最终顺利把他送回父母怀抱。

小男孩坐在等候室等爸妈前来带他时，特地画了一幅可爱的卡通画送给巡警们表示感谢，非常暖心。

梁马源受访时说，巡逻是他日常工作的一环，他所属的公共交通保安指挥处（Transcom），平日除了为有需要的乘客提供援助之外，也在陆路公共交通系统的安保方面扮演重要角色。

公共交通保安指挥处的巡逻小组，一般会由三至四人组成，他们会在全岛地铁站、轻快铁站和巴士转换站巡逻，时刻留意可疑人士和物品，四处游荡或东张西望的人。

公共交通保安指挥处（Transcom）警员在地铁站值勤。（王彦燕摄）

去年侦破65起公交性罪案

根据警方不久前公布的罪案数据，公共交通工具是性罪案主要发生的地点之一，而公共交通保安指挥处去年就侦破了65起性罪案。

最近刚负责一起地铁偷拍案的菲尔道斯（20岁，国民服役见习警长）受访时说，警方在2月10日接获通报，得知一名48岁男子在一辆前往巴西班让地铁站的列车上偷拍裙底。

科技辅助下迅速捕偷拍男

菲尔道斯所在的行动小组，当时就查阅电眼捕捉到的画面，并在科技的辅助下，在短短12小时内锁定嫌犯身份，设下埋伏并逮捕该男子。

驻巴耶利峇局长林俊翔警监说，随着新加坡公共交通网络未来将逐步扩大，警方也将与时俱进，继续利用科技提高效率，并与合作伙伴和社区合作，快速应对紧急事件。

“我们也促请民众保持警惕，遇到任何违法行为时第一时间向警方通报。”