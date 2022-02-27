本地降豪雨 东区部分路段淹水20分钟

（早报讯）今天（2月27日）下午全岛多处大雨倾盆，导致东部地区的部分路段下午2时左右出现突发性淹水，积水约20分钟后退去。

公用事业局在傍晚通过面簿贴文指出，乌美3道与友诺士连路（Eunos Link）路段的交界处，以及泛岛快速公路（PIE）通往勿洛北3道的出口处，在今天下午2时零5分至2时25分淹水。

公用局派出快速反应小组到场支援，与交警合作指挥交通并为公路使用者提供协助。

另外，公用局也针对新樟宜路上段与菜市路、勿洛北3道，以及乌美3道与友诺士连路等地区，发布了突发性淹水警告。

我国东部的最大降雨量是从今天上午11时35分至下午2时55分，通过金泉路雨量站录得的141.8毫米，相当于2月份平均降雨量的135%，并且也是自1981年以来，属于每日降雨量最高的0.6%以内。