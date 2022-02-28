周一开盘可关注的股票

（早报讯）美股主要股指上周五反弹，结束了动荡的一周。

道琼斯指数收于34058.75点，上涨834.92点，涨幅2.51%，创下了2020年11月以来的最佳单日涨幅；标准普尔500指数收于4384.65点，涨幅2.24%；纳斯达克综合指数收于13694.62点，涨幅1.64%。

新加坡海峡时报指数上周五（2月25日）上涨0.56％至3294.47点。

以下是今日（28日）开盘可关注的股票。