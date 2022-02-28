周一开盘可关注的股票

（早报讯）美股主要股指上周五反弹，结束了动荡的一周。
道琼斯指数收于34058.75点，上涨834.92点，涨幅2.51%，创下了2020年11月以来的最佳单日涨幅；标准普尔500指数收于4384.65点，涨幅2.24%；纳斯达克综合指数收于13694.62点，涨幅1.64%。
新加坡海峡时报指数上周五（2月25日）上涨0.56％至3294.47点。
以下是今日（28日）开盘可关注的股票。
- 新加坡报业控股（SPH）定于3月22日（星期二）下午2时30分召开特别股东大会，2时45分召开协议会议，就Cuscaden Peak财团的收购献议进行投票表决。报业控股周一（2月28日）早上发布文告以及有关的献议文件。独立财务顾问在文件中指出，这项收购献议公平合理，推荐独立董事建议股东投票通过。Cuscaden Peak财团的献议为每股现金2.36元，或每股1.602元现金，加上0.782个SPH REIT单位。
- 翱兰国际（Olam International）去年下半年转亏为盈，取得2亿6490万元净利，营收上扬29%至242亿元。董事会建议派发每股4.5分股息，全年股息达到8.5分，高于去年的7.5分。集团周一开市前发布业绩。全年营运盈利增长41.8%至9亿6110万元，是历来最高记录。净利也达到历来最高，为6亿8640万元。文告说，旗下翱兰食品原料（Olam Food Ingredients，简称OFI）预计在第二季度于伦敦第一上市，在新加坡第二上市。
- 合盛农业（Halcyon Agri）去年转亏为盈，取得1710万美元（2323万新元）净利，前年亏损6060万美元。在销量和天然橡胶价格攀高推动下，去年营收增长44%至24亿5000万美元。
- 布米达马农业（Bumitama Agri）去年下半年净利大增79.8%至1.5万亿印尼盾（14亿新元），营收增长33.6%至6.8万亿印尼盾。
- 艾来得科技（Allied Technologies）第四季净利跌27%至206万元，营收减少24%至2591万元。
- Elite商用投资信托（Elite Commercial REIT）计划提升资产组合中出租给英国就业和养老金部的资产的可持续性和能源效率，三年内投资1250万英镑（2270万新元）。
- 胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）获得汇丰银行提供的1亿5000万元可持续挂钩贷款。
- Alpha DX要求暂停交易。