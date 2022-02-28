本地逾160万人今年可免报税

（早报讯）本地更多人可完全省却报税流程，今年享有免报税服务的逾160万名纳税人中，约12万人可跳过核实资料的要求，会直接收到税单。

新加坡国内税务局今早（2月28日）发文告指出，逾160万人今年可享有“无须呈报所得税服务”（No-Filing Service，简称NFS），在所有约230万名纳税人当中占七成。

这些纳税人虽然不必呈报所得税，但仍会接到通知，要求他们核实自动纳入的收入资料是否准确，以及检查扣税资格。

鉴于多数人接到通知后都不必修改资料，税务局去年推出“直接估税通知书”（Direct Notice of Assessment）计划，让部分纳税人可以直接收到税单。

今年约有12万人受益于这项计划。他们从3月中起接到税单后若须修改收入和扣税详情，仍能在税单日期的30天内上网这么做。其他纳税人一般会从4月底开始收到账单。

此外，针对营收最多20万元的合伙企业，经营者今年也能通过更简易的“两行呈报表”（2-line statement）报税。这项计划原本仅适用于营收最多20万元的独资经营者。

除了逾2万1000名独资经营者，预计1万7000名合伙人也将从中受惠。若营收超过20万元，独资经营者和合伙人须通过“四行呈报表”申报商业收入。

新一年的报税期从明天开始，纳税人须最迟在4月18日通过政府税务网站（myTax Portal）报税。税务局今年在网站上推出新功能，让纳税人更方便根据自身条件查询报税要求以及可申请的税务扣除。

税务局鼓励纳税人使用财路（GIRO）缴税，今年7月起也会推出PayNow作为新的退税方式，届时纳税人若超额或错误缴税，可即时在银行户头收到退款。

近期钓鱼骗案频频发生，税务局提醒纳税人使用myTax Portal上的表格与服务办理缴税事宜，同时强调当局不会通过纸质或数码通知、短信等发送PayNow QR码给纳税人，也不会通过电邮或不安全的网站索取个人或机密资料。