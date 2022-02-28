地铁列车表现改善 平均行驶近200万公里发生一起延误事故

（早报讯）我国地铁服务可靠度再创佳绩，过去一年里，全国地铁列车平均每行驶199万4000公里发生一起超过五分钟的延误事故。其中滨海市区地铁线表现最亮眼，每行驶400多万公里发生一起延误。

陆路交通管理局今早（2月28日）在网站公布去年第四季的地铁可靠度报告。截至去年底，市区线列车过去12个月平均每行驶418万8000公里发生一起五分钟以上的延误（下同），对比前年的209万公里，改善不少。

我国最老旧地铁线——南北线的可靠度也继续提升，每行驶197万6000公里发生一起延误。相较之下，前年的纪录是每行驶108万2000公里发生一起。东西线列车则是每行驶145万4000公里发生一起，比前年的125万8000公里表现较好。

其他两条地铁线同样取得进步。东北线列车每行驶206万4000公里发生一起延误，比前年的204万公里略微改善；环线则每行驶182万6000公里发生一次，同样只比前年的173万3000公里进步一点。

整体而言，全国地铁列车表现取得改善，从前年的每行驶145万1000公里进步到去年的199万4000公里，是至今最好的表现。至于超过30分钟的严重延误，地铁系统去年共发生三起，与前一年的六起相比进步一倍。