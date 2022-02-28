本地股市早盘跌超过2%

（早报讯）西方国家进一步制裁俄罗斯，冲击市场情绪，本地股市周一（2月28日）早盘下跌。

新加坡海峡时报指数下滑超过2%，午盘报3224.98点，跌69.49点或2.11%。

美国及其盟国上周六宣布对俄罗斯实施全面的新制裁，包括对俄罗斯央行实施制裁、并将俄罗斯主要银行从环球银行金融电信协会（SWIFT）中剔除。

占海指比重45%的三只本地银行股早盘大跌2%至3%，拖累海指。

海指早盘最高3301.08点，最低3214.93点，成交量8亿2755万股，成交额10亿元，上升股154只，下跌股281只。

美股上周五大涨后，三大股指期货今早大跌，标准普尔500指数期货下跌2.6%。

原油价格继续高涨，布伦特原油期货处于100美元以上水平，WTI原油期货攀升至96美元水平。俄罗斯卢布兑美元大跌近30%。

瑞士信贷（Credit Suisse）环球首席投资总监斯特柏克（Michael Strobaek）在最新报告中指出，目前市场情况非常易变，市场波动巨大。该行的投资委员会决定对股票保持中性，短期内不抛售，但也不认为这是增加对风险资产曝险的时候。“目前市场的疲弱和避险环境可能进一步延长。市场可能急剧波动，在这期间我们不对股票采取加磅或减磅态度。”

信安环球投资（Principal Global Investors）首席全球策略师沙阿（Seema Shah）说，俄乌危机加大了已经具挑战的市场环境，对通胀的担忧和央行加息的期望值。他指出，历史数据显示，应对地缘政治危机来大幅调整投资组合是错误的，合理多元化的投资组合应该可以应对不明朗时期。他认为，虽然短期市场波动大，可能进一步跌落，但利好的宏观环境应该会稳定市场。

个股方面，新加坡报业控股（SPH）定于3月22日（星期二）下午2时30分召开特别股东大会，2时45分召开协议会议，就Cuscaden Peak财团的收购献议进行投票表决。报业控股周一（2月28日）早上发布文告以及有关的献议文件。独立财务顾问在文件中指出，这项收购献议公平合理，推荐独立董事建议股东投票通过。Cuscaden Peak财团的献议为每股现金2.36元，或每股1.602元现金，加上0.782个SPH REIT单位。报业控股今早无起落，报2.32元。